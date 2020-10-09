Rusya-Türkiye maçına Sloven hakem

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’ta Pazar günü Rusya’ya konuk olacağı karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu.

DHA
09 Ekim 2020 Cuma, 16:25
Rusya-Türkiye maçına Sloven hakem
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 A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’ta Pazar günü Rusya’ya konuk olacağı karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu.
VTB Arena’da Pazar akşamı TSİ 21:45’te başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug’un yardımcılıklarını ise Matej Zunic ve Grega Kordez üstlenecek. Mücadelenin 4’üncü hakemi Nejc Kajtazovic olacak.


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