Rusya Türkiye'ye uyguladığı domates kotasını kaldırmayı gündemine aldı

14 Temmuz 2020 Salı, 10:40

Rusya, Türkiye'den ithal ettiği domatese uyguladığı kotayı kaldırmayı tartışıyor.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Tarım Bakanlığından, piyasa dengesini dikkate alarak, Türkiye'den domates ithalatı için kotaların iptal edilmesi ve bu önlemin Rus üreticiler için olası sonuçlarını değerlendirmesini istedi.

Rus medya sitesi Vedomosti'nin haberine göre, söz konusu talep, 23 Haziran'da yapılan ekonomik kalkınma ve entegrasyon komisyonunun dış ticaretinde koruyucu önlemlere ilişkin çalışma grubunun toplantı tutanaklarında belirtildi.

Rus medyasında yer alan haberin ardından domates üretimi yapan Rus çiftçiler, ürün fiyatlarını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle karara tepki gösterdi.

Rusya Tarım Bakanlığının yapacağı çalışma ve hazırlayacağı rapor sonucunda Türkiye'den ithal edilen domateste kota uygulamasına devam edilip edilmeyeceğinin karara bağlanması bekleniyor.

UÇAK KRİZİ KOTA GETİRDİ

İki ülke arasında yaşanan uçak krizinin ardından Rusya, Türkiye'den domates ithalatına yönelik kısıtlamaları 1 Ocak 2016'dan itibaren uyguluyor.

Hatırlanacağı üzere, Rusya ilk önce yaş meyve ve sebze de dahil olmak üzere birçok ürünün Türkiye'den ithalatını tamamen yasaklamış, sonraki süreçte iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesiyle birlikte kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılmıştı.

BloombergHT'ten İrfan Donat'ın haberine göre, Rusya'nın domates ithalatına yönelik yasağı da Kasım 2017'ye kadar sürmüş, 1 Kasım 2017'den itibaren Rusya, Türkiye'den 50 bin ton kotalı domates ithalatına onay vermişti.

Rusya, Mayıs 2019'da aldığı kararla Türkiye'den ithal edilen domateste kotayı 50 bin tondan 150 bine çıkarmış, Şubat 2020'de ise söz konusu kota 200 bin kotaya çıkartılmıştı.