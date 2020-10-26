Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Malkeviç'ten Erdoğan'a açık mektup

26 Ekim 2020 Pazartesi, 15:38

Malkeviç mektubunda, "Selefi RADA milisleri tarafından insanlık dışı koşullarda Mitiga özel hapishanesinde tutulan Şugaley ve Sueyfan’ın güvenliğinin Türk uzmanları tarafından sağlandığı anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"DOSTANE İLİŞKİLERİN KANITI OLACAK"

Mektubuna, "Sorunun çözümüne müdahale ettiğiniz için Türkiye'ye ve bizzat size içten şükranlarımı sunuyorum. Şugaley ve Sueyfan'ın Türk uzmanların koruması altında olmaları kesinlikle daha güvenlidir" diyerek devam eden Malkeviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Rus vatandaşlarının vatanlarına gönderilmeleri için yardım talep etti.



Malkeviç, böylesi bir adımın, "Rusya ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin bir başka kanıtı" olacağını söyledi.

İşte o mektup:



NE OLMUŞTU?

Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı’nın iki çalışanı sosyolog Maksim Şugaley ve çevirmeni Samer Hasan Ali Sueyfan, devlet başkanlığı seçimlerine müdahale suçlamasıyla Mayıs 2019’da, selefi RADA güçleri tarafından Libya'da tutuklanmış ve Mitiga Cezaevi’ne konmuşlardı.



Rusya'nın, iki ismin serbest bırakılması için ortaya koyduğu girişimler bugüne dek sonuç vermedi. Ancak iddialara göre, Rus vatandaşları kısa bir süre önce hapishaneden çıkarılıp Türk üssüne götürüldü.

