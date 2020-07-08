Rusya ve Çin Türkiye üzerinden Suriye'ye gidecek yardımları veto etti
Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye Türkiye üzerinden insani yardım gönderilme süresinin bir yıl uzatılması tasarısını veto etti. Altı yıldır devam eden insani yardım operasyonu böylece Cuma günü sona erecek.
Birleşmiş Milletler (BM) bir süredir Suriyeli sivillerin insani yardıma muhtaç olduğu uyarısında bulunuyordu. Güvenlik Konseyi’nin geri kalan 13 üyesi, Almanya ve Belçika’nın hazırladığı tasarı lehine oy kullandı.
Konsey şimdi Rusya’nın alternatif olarak hazırladığı, Türkiye’de sadece bir sınır kapısından altı ay süreyle insani yardıma izin veren teklifi oylayacak.
‘BU YARDIMLAR HAYATTA TUTUYOR'
Sözcü'nün Reuters’tan aktardığı habere göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric sınır ötesi yardımların “Suriye’nin kuzeybatısındaki sivillerin sağlığı için hayati önemde olduğunu” dile getirirken birçok insanın bu yardımlar sayesinde hayatta kaldığını söyledi.
DAHA ÖNCE DE KARŞI ÇIKTILAR
Güvenlik Konseyi Ocak ayında yapılan oylamada Türkiye üzerinden iki sınır kapısı kullanarak altı ay süreyle insani yardım gönderilmesini onaylamıştı. Ancak Suriye’yi destekleyen Rusya ve Çin’in karşı çıkması nedeniyle Irak ve Ürdün’den yapılan yardımlar durdurulmuştu.
Geçen ay Almanya ve Belçika Irak üzerinden geçişlerin yeniden sağlanması için bir teklif hazırlamış ancak bu teklif yine Rusya ve Çin’in itirazları nedeniyle taslak metinden çıkarılmıştı.
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