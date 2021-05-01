Rusya ve Türkiye’den Suriye’de ortak devriye eğitimi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, “Rusya ve Türkiye tarafından Trumba yerleşim biriminde M4 karayolunda devriyeye yönelik ortak eğitim gerçekleştirildi” dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:23
Rusya ve Türkiye’den Suriye’de ortak devriye eğitimi
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov’un açıklamasına göre, Rusya ve Türkiye İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde M4 karayolunda devriyeye yönelik ortak bir eğitim gerçekleştirdi.

Karpov’a göre, eğitim sırasında keskin nişancılar tarafından ateş açılması, tanksavar güdümlü füzelerin tehdidiyle karşı karşıya kalınması gibi durumlarda devriye grubunun neler yapması gerektiği üzerinde çalışıldı.

Kaynak: Sputnik


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