Rusya yanlısı liderden '3. Dünya Savaşı' uyarısı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 23:24

Donetsk merkezli ayrılıkçıların lideri Denis Pushilin, Rus devlet ajansı RIA'ya röportajında, bölgedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"3.Dünya Savaşı’nın Ukrayna nedeniyle başlayacağına dair çok ciddi şüphelerim var” diyen Pushilin, Donbass'taki durumu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

“ÇATIŞMALAR ARTACAK”

Ayrılıkçı lider Pushilin demecinde, bölgedeki çatışmaların büyük ölçüde artacak olma olasılığına dikkat çekti. Kendilerinin diyaloğa açık olduğunu ve sorunların barışçıl çözümüyle ilgilendiği öne süren Pushilin, Kiev yönetiminin kendileri tarafından yapılan toplantı taleplerini reddettiğini de sözlerine ekledi. Pushilin konuşmasının devamında, "Elbet bir gün her şey sonlanacak. Nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Donbass'taki ihtilafın "Kiev ile Moskova arasında çözülemeyeceğini" dile getirmişti. Rusya'nın çatışmaya taraf olmadığını, ancak bu sağlanırsa ortak zemin aramak gerektiğinin de altını çizmişti.

SAVAŞ 7. YILINDA

Şubat 2014'te, Ukrayna'da Rus kökenli nüfusun yoğun bulunduğu Donetsk ve Lugansk (Donbas) bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar ile hükümet yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak verdi. Kiev yönetimi bu durumdan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Ayrılıkçı gruplar, 11 Mayıs 2014'te Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri adında iki ayrı sözde yönetim oluşturdu. Geçen 7 yıl içinde Ukrayna ordusu ve ayrılıkçı milisler arasında yaşanan çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda can kaybı oldu.