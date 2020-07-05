Rusya’da son 24 saatte 6 bin 736 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 6 bin 736 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 681 bin 251’e ulaştı.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 6 bin 736 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 681 bin 251’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 134 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 10 bin 161’e ulaştığını açıkladı.
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