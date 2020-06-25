Rusya’da son 24 saatte 7 bin 113 yeni koronavirüs vakası

25 Haziran 2020 Perşembe, 10:52

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 7 bin 113 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 613 bin 994’e yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 92 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin 605’e ulaştığını açıkladı.