Rusya’da son 24 saatte 7 bin 113 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 7 bin 113 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 613 bin 994’e ulaştı.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 7 bin 113 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 613 bin 994’e yükseldi.
Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 92 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin 605’e ulaştığını açıkladı.
Video Haberler
- Çorlu Tren Katliamı Davası'nın 5.duruşması
- Gençlerin '90 bin liralık' hayal kırıklığı
- Terkoğlu: Kaldığımız yerden devam edeceğiz
- Somonun kilosu 20 liraya düştü! İşte balık fiyatları
- Acı gerçek hastanede belli oldu! Testi pozitif çıktı
- Korku dolu anlar! Cep telefonuyla görüntülendi
- ’Maske takın’ diye uyaran polise bıçaklı saldırı
- Kamerayla çekim yaparken balon balığı böyle ısırdı!
- Ertuğrul Gazi'nin heykellerini diktiler
- Tansiyon yükseldi! KKTC Meclisi'ne damga vuran diyalog