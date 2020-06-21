Rusya’da toplam vaka sayısı yarım milyonu geçti
Rusya´da son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı yarım milyonu aşarak 584 bin 680´e ulaştı.
Rusya Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte tespit edilen 7 bin 728 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısının 584.680’e yükseldiği duyuruldu.
Koronavirüs salgınına bağlı 109 yeni ölüm vakasının yaşandığı ülkede toplam can kaybı 8.111´e ulaştı.
Dünyada en fazla koronavirüs vakasının rastlandığı üçüncü ülke olan Rusya’da önceki gün 7.889 kişide virüs tespit edildi.
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