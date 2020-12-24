Rusya’da yerel meclis toplantısında ‘dekolte’ krizi
Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan’da yerel meclis üyesi Pyotr Ammosov’un, çevrim içi toplantı sırasında bir bakanın kıyafetindeki dekoltenin ‘dikkatini dağıttığını’ ima etmesi tartışma yarattı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nde çevirim içi yapılan yerel meclis toplantısında Pyotr Ammosov adlı meclis üyesi, Yakutistan Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanı İrina Vısokih’in raporunu dinledikten sonra, “Bugün, sağlıklı bir erkek olarak, sizin sunumunuza değil, vücudunuzun açık kısmına dikkat ettim. Bu pek iyi değil” dedi.
Pyotr Ammosov
Bunun üzerine tepki gösteren Vısokih, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve ‘gardırobundaki kıyafetleri kimseyle tartışmaya niyeti olmadığını’ söyledi. Parlamento başkanı ise milletvekilinin sözünü keserek, mikrofonunu kapadı.
En Çok Okunan Haberler
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- Askerlerin çıplak fotoğrafının öyküsü
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
Video Haberler
- Erdoğan'ın hocası yaşamını yitirdi
- İki gezegenin yakınlaşması böyle kayıt altına alındı
- HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt
- Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek
- AKP'li Çelik'ten o görüntüye açıklama
- Mehmet Metiner, Ebubekir Sofuoğlu'nu savundu
- Tuncay Özkan: Çıplak aramayla orada tanıştım
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
En Çok Okunan Haberler
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- Askerlerin çıplak fotoğrafının öyküsü
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı