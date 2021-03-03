Rusya’daki en büyük tarım arazisinin sahibi belli oldu
Rusya'nın eski Tarım Bakanı Alesksandr Tkaçev’in ailesine ait Agrokompleks şirketi, Rusya’daki en büyük tarım arazisi sahibi oldu.
Türk tarım ürünlerine yaptırım uygulanmasına yönelik desteğiyle tanınan, Rusya'nın eski Tarım Bakanı'nın ailesine ait Agrokompleks şirketi, Rusya’daki en büyük tarım arazisi sahibi oldu.
Forbes dergisinin derlediği bilgilere göre, Rusya’da en fazla özel arazi sahibi ilk 20 şirketin arazilerinin toplam yüz ölçümünün 8,3 milyon hektardan fazla olduğu kaydedildi.
660 BİN HEKTARLIK ARAZİ
İlk 20 şirkete ait arazilerin toplam değerinin ise 617 milyar rubleden (yaklaşık 8,3 milyar dolar) fazla olduğu belirtilen haberde, ülkedeki en büyük tarım arazisi sahibinin 660 bin hektarlık araziyle Tkaçev’in ailesine ait Agrokompleks şirketi olduğu bilgisine yer verildi.
Tkaçev, Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizinin ardından, başta domates ve salatalık olmak üzere Türk tarım ürünlerine Rusya tarafından yaptırım uygulanmasına yönelik verdiği destekle tanınıyor.
Söz konusu ürünlere yönelik kısıtlamaların bazıları, iki ülke arasında yaşanan normalleşme sürecin rağmen devam etmiş, bu nedenle temel tarım ürünlerinde yaşanan tedarik sorunları nedeniyle Tkaçev eleştirilerin hedefinde yer almıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018’de tekrar devlet başkanı seçilmesinin ardından Tkaçev’i görevden almıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- '1 Milyon Avro istedi'
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- İmamoğlu için hapis talebi
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Bahçeli'ye 'HDP'nin kapatılması acildir' yanıtı
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- O madde Kanal İstanbul için!
Video Haberler
- Kadıköy'de kuryelerin ayırdığı minibüsçülerin kavgası
- Apartman dairesinde çıkan yangında can pazarı
- Boş yolda çukura düştü, polise böyle direndi
- Sinirler bir anda gerildi! CNN Türk'te 'cahil' kavgası
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü
- Pakistan meclisinde vekiller birbirlerini yumrukladı
- KKTC'de protesto! Bin 800 araç Başbakanlık'a dayandı
- AFAD'dan hayati deprem uyarısı: İşte yapmanız gerekenler
- Su kanalına uçtular: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- '1 Milyon Avro istedi'
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- İmamoğlu için hapis talebi
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Bahçeli'ye 'HDP'nin kapatılması acildir' yanıtı
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- O madde Kanal İstanbul için!