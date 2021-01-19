Rusya’dan Bartın’da batan kuru yük gemisine yönelik soruşturma
Gürcistan’dan Bulgaristan’a kuru yük taşımacılığı yapan ’Arvin’ adlı Palau bandıralı geminin Bartın’da batmasının ardından Rus yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
17 Ocak’ta Gürcistan’dan Bulgaristan’a kuru yük sevkıyatı yapan ’Arvin’ adlı Palau bandıralı gemi, Karadeniz’deki kötü hava koşulları nedeniyle Bartın’ın İnkumu beldesi açıklarına demir attıktan sonra batmıştı. Gemideki 10’u Ukrayna, 2’si Rusya vatandaşı toplam 12 kişi botlara binip kendilerini kurtulmaya çalışmış, sahil güvenlik ekipleri 6 kişiyi sağ kurtarmıştı.
Geminin Rus kaptanı dahil toplam 3 denizci ise hayatını kaybetmişti. Kayıp 3 denizci için arama çalışmaları devam ederken, Rusya diplomatik yollarla gelişmeleri yakından takip ediyor.
Rusya Ulusal Denizcilik Servisi (Rosmorrechflot) yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kurumun uluslararası araştırma dairesi sözcüsü Elena Markovskaya yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 263. maddesinin 2. bölümü gereği olayla ilgili hem soruşturma başlatıldığını hem de ceza davası açıldığını bildirdi.
Ayrıca Rus müfettişler tarafından gemi kazasına dair incelemelerin sürdürüldüğü ifade edildi. Ceza davasının “deniz trafiği kurallarının ihlali” başlığı altında açıldığı belirtildi.
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