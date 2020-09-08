Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'a arabuluculuk teklifi

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi tırmanırken Rusya'dan kritik bir hamle geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu olmaya hazır olduklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2020 Salı, 12:55
Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'a arabuluculuk teklifi
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Doğu Akdeniz’de, Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerilimde bugün yeni bir dönemeçte geçildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Anastasiadis’le konuşan Lavrov, arabulucu olarak görev almaya hazır olduklarını söyledi. Lavrov, “Türkiye ile ilişkilerinizde endişeli olabilirsiniz fakat biz diyaloğu ve pragmatik olarak tarafların ortak çıkarlarını öne çıkarmayı ve bu doğrultuda uluslararası kanunları gözeterek kararlar alınmasında arabulucu olmaya hazırız” dedi.


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