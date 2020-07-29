Rusya’dan flaş vize açıklaması

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:33

Rusya, koronavirüs salgını sebebiyle ülkeye gelemeyen yabancı yolcular için önemli bir karar aldı. Salgın sebebiyle iptal edilen uçak seferleri yüzünden Rusya'ya gidemeyenlere 'Ücretsiz vize yenileme' imkanı tanınacak. Bu haktan yararlanmak için vize belgelerinin yeniden sunulması gerekecek.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni İvanov, konuyla ilgili Kommersant gazetesine demeç verdi. İvanov Mart ayı ortasında vizeleri düzenlenen ama ülkeye gelemeyen yabancılar için bu hakkı vereceğini açıkladı.

Yevgeni İvanov, “Rusya yasaları, düzenlenen ama kullanılmayan vizelerin süresinin uzatılmasına izin vermiyor. Bu sorunu görmezden gelmek doğru olmazdı. Ancak yasaları da dikkat alarak çözüm bulmak gerekiyordu” dedi.

Buna göre, kullanılamadan süresi dolan Rusya vizeleri, ülkeye giriş yasağı kalktıktan sonra altı ay içinde ücretsiz olarak yenilenebilecek. Ancak bunun için belgelerin yeniden verilmesi gerekecek.

TÜRKİYE DAHİL

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov, 2021'in başından itibaren 113 ülkenin vatandaşlarının kağıt vizeye gerek kalmadan Rusya’ya giriş yapabileceklerini de duyurdu.. Türkiye vatandaşları kısa seyahatler için elektronik vizeden yararlanacak

Turkrus'un haberine göre, Rusya’da şu anda 60 ülkeye vize uygulanmazken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Hindistan, Çin gibi 53 diğer ülke, 16 güne kadar kısa süreli seyahatler için elektronik ortamda vize oluşturabilecek.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, vizenin elektronik ortamda oluşturulmasında kolaylık amacıyla sitesindeki ara yüzü değiştirdi ve konaklama hesaplayıcısı ekledi. Başvurularda yapılan hatalardan dolayı iptal edilen vize sayısının azaltılması içinse siteye ek veri doğrulama uyarısı eklendi. İleride de vize başvurularının kolayca yapılabileceği bir uygulamanın geliştirilmesi planlanıyor.

Daha önceki düzenlemede Rusya’ya sadece Vladivostok, Uzak Doğu Federal Bölgesi, Kaliningrad Bölgesi, St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi gibi pilot bölgeler üzerinden giriş yapılabilirken yeni kısa süreli vize, ülke genelinde seyahatlerde geçerli olacak. Vizenin tutarı ise yaklaşık 50 dolar olacak.