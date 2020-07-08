Rusya’dan kritik Libya açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın doğusundaki isyancı Hafter güçlerini ateşkes için ikna ettiklerini söylerken, "Umarız Türkiye de Libya Hükümeti için aynısını yapar" dedi.
Türkiye’nin son dönemde Fransa’yla gerginlik yaşadığı Libya konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in Libya’daki temaslarının ardından Rusya’dan çarpıcı bir açıklama geldi.
Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (GNA), Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun (LNA) elindeki noktaları birer birer ele geçirmesinin ardından, Moskova cephesinden ateşkes sesleri daha gür bir şekilde yükselmeye başladı.
‘YAKIN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR’
Sözcü'de yer alan habere göre Lavrov, Türkiye ve Rusya’nın Libya’da ateşkes sağlanmasına yönelik yakın bir şekilde çalışma yürüttüğünü söyledi.
Interfax’a konuşan Lavrov, Rusya’nın destek verdiği Libya Ulusal Ordusu güçlerini ateşkes için ikna ettiklerini söylerken, “Umarız Türkiye de, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni ikna etmek için aynı şeyleri yapıyordur” ifadelrini kullandı.
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