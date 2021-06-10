Rusya'dan Kuzey Makedonyalı diplomat kararı: "İstenmeyen kişi" ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi.

AA
10 Haziran 2021 Perşembe, 12:23
Rusya'dan Kuzey Makedonyalı diplomat kararı:
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın geçen ay bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği anımsatıldı.

Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçisi Olivera Çauşevska-Dimovska'nın Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükelçi'ye, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu önlemin Kuzey Makedonya tarafının Rus diplomatı sınır dışı etme yönündeki "nedensiz" kararına karşı alındığı kaydedildi.


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