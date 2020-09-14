Rusya'dan terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Kamışlı'ya 30 araçlık takviye

14 Eylül 2020 Pazartesi, 15:16

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya'ya ait yaklaşık 30 araçlık askeri konvoy, dün Rakka'nın Tabka ilçesinden hareket etti.

AA'nın görüntülerine ulaştığı sevkiyat, buradan Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güney ucuna komşu Ayn İsa ve Tel Temırı birbirine bağlayan M4 yolunu kullanarak, Kamışlı ilçe merkezine yöneldi.

Zırhlı ve personel taşıyıcı araçlar ile lojistik tırlardan oluşan konvoy, ilçe merkezinin güneybatısında yer alan Kamışlı Havaalanı'ndaki Rus askeri noktasına yerleşti.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konvoy içerisinde yaklaşık 75 Rus askeri yer alıyor.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Kamışlı Havaalanı'ndaki noktasını prefabrik evlerle genişleten Rusya, dünkü takviyelerden önce, burada en az 200 asker, onlarca zırhlı araç ve tank ile 6 askeri helikopterle varlık gösteriyordu.

Askeri noktada görevli üst düzey Rus komutanlar ise bölgede el koydukları villalarda yaşıyor.

Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesine takviye güç gönderen Rusya'nın, ilçenin doğusunda ABD güçlerinin bulunduğu Rümeylan petrol sahasına yönelik baskısını artırması bekleniyor.

RUSYA'NIN BÖLGEDEKİ VARLIĞI

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üslere Rus güçleri yerleşmişti.

Rusya, o tarihten itibaren Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde üs sayısını artırarak varlığını güçlendirdi.

Rusya'nın, Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve askeri noktada yaklaşık 700 unsuru bulunuyor.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Fırat'ın doğusunda hızla varlığını artıran Rus askerleri, Kamışlı'nın doğusundaki Rümeylan petrol sahalarına defalarca ulaşmayı denemiş ancak ABD askerleri buna engel olmuştu.

RUSYA TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRMEDİ

YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde varlığını sürdürüyor.