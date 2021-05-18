Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber: İptal ettiler
Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, Türkiye yönlü uçak biletlerini satıştan kaldırdı.
Rusya merkezli olarak hizmet veren Aeroflot şirketi, Türkiye yönlü tüm uçak biletlerini satıştan kaldırdı.
Rus haber ajansı Tass'ın aktardığı habere göre, şirketin sözcüsü Mikhail Demin yaptığı açıklamada, "Genel merkezin izin verdiği İstanbul’a haftada iki uçuş dışında, Haziran ayı için satışları durdurduk ve olası iptaller nedeniyle Türkiye’ye tüm uçuşları iptal ettik" dedi.
Başka kararlar verilmesi halinde, şirketin uçuş programını revize etmeye hazır olduğunu dile getiren şirketin sözcüsü, diğer havayolları şirketlerinde olduğu gibi Rus hükümetinin atacağı adımları beklediklerini dile getirdi.
Rusya ile Türkiye arasındaki normal ve charter uçuşları, 15 Nisan - 1 Haziran arasında sınırlandırılmıştı.
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e yakın popçular
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Malatya kalecisinden Muslera'ya şok sözler
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu
- İmamoğlu’ndan 'dezenfektan ihalesi' açıklaması