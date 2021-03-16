Rusya’dan Twitter açıklaması: Bir ay içinde engellenebilir

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya’da hızı yavaşlatılan Twitter’ın “yasaklı içerikleri” kaldırması için bir ay süreyle inceleneceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2021 Salı, 15:43
Rusya’dan Twitter açıklaması: Bir ay içinde engellenebilir
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Rusya ile Twitter arasında ‘yasaklı içerik’ gerilimi sürüyor. Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada, sosyal ağ platformu Twitter’ın  yasaklanmış bilgileri kaldırmaması halinde bir ay içinde engellebileneceğini belirtildi.

Vadim Subbotin yaptığı açıklamada, ‘Eğer Twitter, Roskomnazdzor’un gerekliliklerini, Rusya mevzuatını yerine getirmezse, sosyal medya ağının ülke topraklarındaki faaliyetlerinin tamamen engellenmesi seçeneğini değerlendireceğiz’ dedi.

Roskomnadzor, 10 Mart’ya aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

Kremlin yönetimi, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun, Twitter'ın kullanımını kısıtlama kararı sonrası Moskova'nın internet sitelerini engelleme gibi bir isteğinin olmadığını ancak şirketlerin Rus yasalarına uymalarının gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: TASS/AA


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