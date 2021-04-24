Rusya’dan YouTube’a sansür suçlaması
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rus medya hesaplarında yayınlanan içeriğe düzenli olarak sansür uyguladığını belirtti.
Roskomnadzor bazın dairesinden Rus basınına yönelik yapılan açıklamada, video paylaşım platformu YouTube’un yaş kategorisiyle tutarsızlık bahanesiyle sansür uyguladığını belirtti.
Açıklamada, “YouTube yönetimine göre Rus federal kanallarında yayınlanan ve yaş sınırlaması içermeyen filmlere yalnızca yetişkin izleyiciler erişebilir. Birçok video, barındırma yetkisi ya da yetişkinlere uygun içeriği görüntülemek için ek izin alındıktan sonra yayınlanabiliyor” ifadelerine yer verildi.
FAŞİZME KARŞI KAZANILAN ZAFERE TARİHSEL KATKI
‘İzleyenlere Batı'da benimsenen konumdan farklı bir konumu sunan videoların’ YouTube tarafından engellendiğine inanıldığı’ kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:
“Rusya'nın faşizme karşı kazanılan zafere tarihsel katkısı, Beslan'daki trajik olaylar ile ilgili gerçekleri anlatan videolar, uydurma bahanelerle engelleniyor. YouTube, NTV televizyonunun resmi hesabında Rusya Devlet Başkanı'nın seslenişinin bloke edilmesini tesadüfen yapılan bir hata olarak açıkladı.”
Roskomnadzor verilerine göre YouTube geçen yıl Rus medya hesaplarına erişimi dokuz, bu hesaplardaki içeriği ise üç kez kısıtladı, 2021'in ilk dört ayında da Rus medyasının üç hesabı ve beş içeriği engellendi. Kısıtlamalar NTV, Rossiya 24, TVTS, Russia Today ve Sputnik gibi medya kuruluşlarını etkiledi.
Kaynak: Sputnik
Video Haberler
- İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 81.11
- Ayakkabısını bağlayan çocuğu otomobil ezdi
- Antalya’da çatallı mahalle kavgası kamerada
- AKP'li belediyeden skandal oyuncak atma görüntüleri
- İBB halk ekmek büfelerine yine müdahale
- Cem Yılmaz bakın kimlere meydan okudu
- İYİ partili Çıray'dan 23 Nisan protestosu
- 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
En Çok Okunan Haberler
- Binlerce fotoğraf ifşa oldu!
- Elon Musk'ı dinleyerek denedi: Gitti giden
- Kırmızı Bülten talep edilmişti
- A haber 'torunu' dedi, ortalık karıştı!
- İBB'nin verdiği atlar kıyma-kuşbaşı oldu iddiası
- Thodex'in kurucusuna operasyon
- 'Thodex' skandalında yeni gelişme
- AKP'den istifa eden başkanın isyanı
- ABD, yarın 1915'i 'soykırım' olarak tanıyacak
- Covid-19 anketinde MHP ve AKP seçmeni dikkat çekti!