Rusya’dan YouTube’a sansür suçlaması

24 Nisan 2021 Cumartesi, 11:19

Roskomnadzor bazın dairesinden Rus basınına yönelik yapılan açıklamada, video paylaşım platformu YouTube’un yaş kategorisiyle tutarsızlık bahanesiyle sansür uyguladığını belirtti.

Açıklamada, “YouTube yönetimine göre Rus federal kanallarında yayınlanan ve yaş sınırlaması içermeyen filmlere yalnızca yetişkin izleyiciler erişebilir. Birçok video, barındırma yetkisi ya da yetişkinlere uygun içeriği görüntülemek için ek izin alındıktan sonra yayınlanabiliyor” ifadelerine yer verildi.

FAŞİZME KARŞI KAZANILAN ZAFERE TARİHSEL KATKI

‘İzleyenlere Batı'da benimsenen konumdan farklı bir konumu sunan videoların’ YouTube tarafından engellendiğine inanıldığı’ kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

“Rusya'nın faşizme karşı kazanılan zafere tarihsel katkısı, Beslan'daki trajik olaylar ile ilgili gerçekleri anlatan videolar, uydurma bahanelerle engelleniyor. YouTube, NTV televizyonunun resmi hesabında Rusya Devlet Başkanı'nın seslenişinin bloke edilmesini tesadüfen yapılan bir hata olarak açıkladı.”

Roskomnadzor verilerine göre YouTube geçen yıl Rus medya hesaplarına erişimi dokuz, bu hesaplardaki içeriği ise üç kez kısıtladı, 2021'in ilk dört ayında da Rus medyasının üç hesabı ve beş içeriği engellendi. Kısıtlamalar NTV, Rossiya 24, TVTS, Russia Today ve Sputnik gibi medya kuruluşlarını etkiledi.

Kaynak: Sputnik