Rusya’nın Covid-19 aşı adayı Sputnik V’in maliyeti 10 dolardan az olacak

24 Kasım 2020 Salı, 14:33

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), geçtiğimiz günlerde Rusya’da geliştirilen korona virüs aşı adayı Sputnik V’in fiyatının Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından üretilen aşı adaylarından daha ucuz olacağını açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamayla birlikte, 2 dozluk bir aşı olan Sputnik V’in 1 doz başına maliyetinin uluslararası pazarlar için 10 dolardan az olacağı duyuruldu. Bu nedenle de Sputnik V benzer etkinlik düzeylerine sahip mRNA aşılarından iki veya daha fazla kat daha ucuz olacağı bekleniyor. Rus vatandaşları ise Sputnik V aşısını ücretsiz olarak yaptırabilecek.

AŞI ADAYI YÜZDE 95 ETKİLİ

Rusya’daki geliştiriciler son olarak da, deneme verilerinin 2. ara analizine göre Sputnik V korona virüs aşısı adayı yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Klinik deney verilerinin 2. ara analizi, ilk dozdan 28 gün sonra Sputnik V aşısı için yüzde 91.4 etkinlik gösterirken; aşı etkinliğinin, ilk dozdan 42 gün sonra yüzde 95’in üzerinde olduğu bildirildi.

Aşının yurtdışında üretimi ve tanıtımına yatırım yapan RDIF yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl 500 milyondan fazla kişiye yetecek kadar aşı üretmek için uluslararası üretim ortaklarıyla mevcut anlaşmalarını genişletmeye devam ettiğini ifade etti. Sputnik V aşısının ilk yurt dışı teslimatlarının, yabancı üreticilerle mevcut ortaklıklar temelinde Ocak 2021’de müşterilere yapılacağını açıklayan RDIF, son zamanlarda taleplerini ileten müşterilerin Mart 2021’den itibaren aşının ilk partilerini alabileceğini bildirdi.

Şu anda, Rusya’daki Sputnik V aşısının Faz III testlerine; çift kör, randomize, plasebo kontrollü klinik kayıt sonrası çalışmasına 40 bin gönüllü katılıyor. Denemeler sırasında henüz beklenmedik bir yan etkiye rastlanmadığı belirtilirken, katılımcıların takibine devam ediliyor.

