Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısında kritik gelişme: 15 Ekim’e kadar tescillenek

22 Eylül 2020 Salı, 12:11

Rusya'da dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin tescil sonrası 3. faz testleri devam ederken, geliştirilen ikinci aşının tescil sürecinde de sona yaklaşılıyor.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamaya göre Rospotrebnadzor bünyesindeki Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının 15 Ekim'e kadar tescil edilmesi planlanıyor.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, kurumdan yapılan açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı, 03.04.2020 tarih ve 441 sayılı Rusya Hükümeti Kararnamesine uygun olarak EpivakKorona aşısının tescil prosedürüne başladı. Prosedürün 15 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor" denildi.

SPUTNİK V AŞISINI TESCİL ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.