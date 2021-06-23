Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi’nden sert açıklama

23 Haziran 2021 Çarşamba, 23:43

Büyükelçi Andrey Kelin, “Sea Breeze” tatbikatı için Karadeniz’de bulunan İngiliz gemisi Defender'a, Rusya tarafından, Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle 23 Haziran’da uyarı ateşi açılması olayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AÇIK BİR İHLAL"

Deneyimli diplomat, daha önce iki ülkenin genelkurmay başkanlarının buna benzer durumları çözebilmek için şartlar belirleyen bir protokol imzaladıklarını hatırlatarak, “İngiliz gemisi, Rusya Federasyonu karasularına girmeye karar verdi. Üstelik her 10 dakikada bir yapılan uyarılara da cevap vermedi. Bence bu tavır 1986'daki deniz olaylarını önleme anlaşmasının açık bir ihlalidir. Bu anlaşma, gerekliliklerin yerine getirilmesini söylüyor” ifadelerini kullandı.

“DAHA DİKKATLİ OLUN”

Bir İngiliz gazetecinin Rus ordusunun eylemlerini saldırgan olarak nitelendirmesine katılmayarak eleştiren Kelin, İngiliz gemisinin sadece Karadeniz'de değil aynı zamanda Rusya Federasyonu’nun kendi sularında bulunduğunu vurgulayarak gazeteciye, “Geminiz kendi karasularımızda ne yaptı lütfen söyleyin? Londra her zaman Rus gemilerinin Kuzey Denizi'nde ne yaptığını soruyor. Gemilerinizi hareket ettirirken daha dikkatli olun" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz Kraliyet Donanması destroyeri HMS Defender'a Karadeniz'deki karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu. Olay İngiltere tarafından yalanlanırken Defender'a hiçbir atış yapılmadığı ve güzergahı üzerine de bomba atıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.