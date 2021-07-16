Rüyaları yeniden canlandıracak bir yöntem geliştirildi
Rusya’daki Neurobotics şirketinin yetkilileri, rüyaların yeniden canlandırılmasını sağlayacak bir teknoloji geliştirdiklerini söyledi. Söz konusu yeni teknolojinin, komadan uyanan insanların iyileşme sürecine yardımcı olması umuluyor.
Neurobotics şirketinin yöneticisi Vladimir Konışev, rüyaların yeniden canlandırılmasını sağlayan teknolojilerine ilişkin, sinir hücrelerinden iletilen sinyalleri algılayan bir yazılım içeren bir cihaz geliştirdiklerini söyledi. Söz konusu cihazın insanların başı geçirildiğini ve telefona ya da bilgisayara indirilebilen bir uygulama ile bağlantı hâlinde olduğunu kaydetti.
Konışev’ın RİA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamalarında anlattığına göre başa takılan söz konusu cihaz, elektroensefalografi (EEG) yöntemiyle beyin faaliyetlerini okuyor ve beynin durumuna dair verileri kendisinde topluyor.
Sputnik'in aktardığına göre, Neurobotics Yöneticisi, bu yöntemin rüyaların yeniden canlandırılması için kullanılabileceğini belirtiyor. Zira beyin faaliyetlerinin uyku sırasında da devam ettiğini söylüyor ve bu faaliyetlere dair alınan sinyallerin, nasıl bir rüya görüldüğüne ilişkin bilgi verebileceğini ekliyor.
Konışev, geliştirdikleri yazılımın beyindeki faaliyetin kaynağının yerini belirleyip bunları çeşitli sesli ve görsel uyarıcılara dönüştürdüğünü belirtti.
Neurobotics yöneticisi, bu yöntemin koma hastalarının tedavisinde nasıl kullanılabileceğine ilişkinse, söz konusu uyarıcılar sayesinde beynin geribildirim konusunda eğitilebileceğini, bunun da komadan uyananların tedavisinde işe yarayacağına inandıklarını kaydetti.
"UYKU SIRASINDA BİLGİ ALIMINA ÇOK DAHA AÇIĞIZ"
Konışev “Koma sonrası tedavide, tahrip olan sinir hücrelerinin korunması ve yenilerinin oluşturulması adına eğitime bir an önce başlanması çok mühim. Uyku esnasında insanlar, bilgi alımına çok daha açıktır, o nedenle bu süre iyileşme sürecinde kullanılabilir” dedi.
Ayrıca Konışev, söz konusu yönteminin otizm spektrumunda yer alan gelişim sorunlarının tedavisinde de kullanılabileceğini kaydetti.
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