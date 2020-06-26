'Rüzgâr Gibi Geçti' için uyarı: 'Dikkat: Bu film köleliği yok saymaktadır'
HBO Max’in iki hafta önce kataloğundan çıkardığı “Rüzgâr Gibi Geçti” adlı film bir uyarı ibaresiyle yeniden gösterimde.
Hollywood’un unutulmaz filmlerinden biri olan “Gone With the Wind” (“Rüzgâr Gibi Geçti”) 1938-9 yılında ilk kez izleyiciyle buluşmuş ve o yıl toplam 5 Oscar heykelciği ile ödüllendirilmişti.
Filmin kazandığı Oscar’lardan biri de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Hattie McDaniel’e verilen ödüldü. Bu ödül sinema tarihinde siyah bir bireye verilen ilk Oscar ödülü olmuştu.
Amerikan İç Savaşı sırasında geçen “Rüzgâr Gibi Geçti” son dönemde içerdiği kölelikle ilgili bakış açısı nedeniyle tartışılır olmuştu. Filmin gösterim haklarının alan HBO Max birkaç hafta önce “Filmdeki etnik ve ırksal önyargılar o zaman da yanlıştı, bugün de yanlış” açıklamasını yaparak filmi kataloğundan çıkarmıştı.
Şimdiyse HBO Max, öncesinde filmin tarihsel bağlamına dair bir tartışmanın da yer aldığı yeni iki video ile “Rüzgâr Gibi Geçti”yi yeniden stream platformunda paylaşıma açtı. Filme ayrıca “Bu film köleliğin dehşetini yok saymaktadır” ibaresi iliştirildi.
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