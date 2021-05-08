Ryan Babel 5. golünü attı
Galatasaray Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezon 5. gol sevincini yaşadı.
Galatasaray Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezon 5. gol sevincini yaşadı.
Süper Lig’in 40. haftasında sahasında Beşiktaş ile Galatasaray’da Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, mücadelede eski takımına karşı 1 gol kaydetti. Babel mücadelenin 11. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 34 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 5. golünü kaydetti.
Mücadeleye 11’de başlayan Ryan Babel, 73. dakikada yerini Arda Turan’a bıraktı.
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