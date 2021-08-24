Ryan Donk, Kasımpaşa’ya transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Ryank Donk, eski takımı Kasımpaşa ile anlaştı.
Süper Lig takımlarında Kasımpaşa Ryan Donk'u kadrosuna kattı.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.
Ryan Donk, 2013’te Club Brugge’den Kasımpaşa’ya transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu, Kasımpaşa ile 75 maça çıkarken 11 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.
GALATASARAY'DAN VEDA MESAJI
Galatasaray Kulübü, toplamda 4,5 sezon sarı-kırmızılı formayı terleten savunma oyuncusu Ryan Donk'a teşekkür etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz." denildi.
Transfer ????— KASIMPAŞA (@kasimpasa) August 24, 2021
2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk Kasımpaşamızda!
?? https://t.co/P2IfujmK56 pic.twitter.com/OTzUwmGjpB
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