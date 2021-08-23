<p>Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.</p>
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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

<p>Sarı-kırmızılılarla anlaşma sağlayamayan Donk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygusal bir veda yaptı.</p>
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Sarı-kırmızılılarla anlaşma sağlayamayan Donk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygusal bir veda yaptı.

<p>Instagram hesabından paylaşım yapan tecrübeli isim, "2016 yılında yaşamaya başladığım bu rüyanın bugün sonuna geldim. Bu ayrılığı yaşamak benim için çok zor. 5 buçuk yıl boyunca kazanılan kupalar, yaşanan onlarca büyük zafer, ömür boyu unutamayacağım muhteşem duygular.. Bu formayı giymenin gururunu ömrümün sonuna kadar yaşayacağım. Dünyanın en iyi taraftarı önünde oynadığım her maçı, senelerdir gösterdiğiniz muhteşem desteği hep hatırlayacağım. İmparator Fatih Hocama, kulüp yöneticilerimize, senelerdir başarıları birlikte kovaladığımız tüm takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerine ve büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürler." ifadelerini yazdı.&nbsp;</p>
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Instagram hesabından paylaşım yapan tecrübeli isim, "2016 yılında yaşamaya başladığım bu rüyanın bugün sonuna geldim. Bu ayrılığı yaşamak benim için çok zor. 5 buçuk yıl boyunca kazanılan kupalar, yaşanan onlarca büyük zafer, ömür boyu unutamayacağım muhteşem duygular.. Bu formayı giymenin gururunu ömrümün sonuna kadar yaşayacağım. Dünyanın en iyi taraftarı önünde oynadığım her maçı, senelerdir gösterdiğiniz muhteşem desteği hep hatırlayacağım. İmparator Fatih Hocama, kulüp yöneticilerimize, senelerdir başarıları birlikte kovaladığımız tüm takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerine ve büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürler." ifadelerini yazdı. 

<p>2013'ten bu yana Türkiye'de forma giyen başarılı stoper, kariyeri boyunca 501 maçta forma giydi. Bu maçlarda 35 gol atıp 38 de asist üretti.&nbsp;</p>
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2013'ten bu yana Türkiye'de forma giyen başarılı stoper, kariyeri boyunca 501 maçta forma giydi. Bu maçlarda 35 gol atıp 38 de asist üretti. 

<p>Türkiye'deki kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyerek başlayan Donk, 2.5 sezon lacivert-beyazlılarda top koşturdu.&nbsp;<br></p>
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Türkiye'deki kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyerek başlayan Donk, 2.5 sezon lacivert-beyazlılarda top koşturdu. 

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