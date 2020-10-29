S-400: ABD'den Türkiye'ye 'Yaptırımlar masada' uyarısı

29 Ekim 2020 Perşembe, 01:15

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rene Clarke Cooper, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini denemesini değerlendirdi.

Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı olan Cooper, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması ihtimaliyle ilgili olarak bir soruya, "Bu çok gerçek bir risk. Türkler S-400 konusunda ısrarlı olmaya devam ediyor" dedi.

Fransız ajansı AFP'nin haberine göre, Cooper, "Elbette S-400'lerin denenmesiyle, yaptırımlar masada" diye konuştu.

BBC

Türkiye'nin S-400'leri aktive etmesinin ABD'nin kırmızı çizgisi olduğunu hatırlatan Cooper, deneme sonrası da, Ankara'nın "füzelerin operasyonel hala getirilmesi konusunda geri adım atmasını umduğunu" söyledi.

"S-400'ler uzaklaştırılsın, kullanım dışı bırakılsın, sisteme entegre edilmesine ve operasyonel hale getirilmesin" diyen Cooper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kesinlikle Türkiye'nin Batı'da kalmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu sadece ABD için değil, ittifak (NATO) için de önemli.

ERDOĞAN, 'AMERİKA'YA SORACAK DEĞİLİZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Sinop'ta denediğini doğrulamıştı.

Getty Images

Erdoğan, "Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu kalkıp Amerika'ya soracak değiliz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Rath Hoffman, Erdoğan'ın açıklaması sonrası, "Türkiye'nin bu sistemi denemesine karşı çıkıyoruz. Bu durum aramızdaki güvenlik ilişkisini ciddi şekilde tehdit ediyor" demişti.

ABD, NATO'nun ortak savunma sistemlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı çıkmıştı.

Amerikan Kongresi'nden 2017'de geçen ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA), ABD yönetimine, Rusya dahil Amerika'nın hasmı görülen ülkelerden önemli miktarda silah alan ülkelere yaptırımlar uygulayabilmesinin yolunu açıyor.

ABD, 2017'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması sonrası Türkiye'yi, F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

S-400 SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400'ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.

Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

Testlerine 1999 sonunda başlanan sistem 2007 yılında faaliyete alındı.

Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.

Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.

BBC S-400

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?