S-400 mektubuna yanıt verilmedi

27 Şubat 2021 Cumartesi, 02:00

Kayseri Orduevi’nde düzenlenen şehit ve gazi çocuklarına tablet dağıtım törenine katılan Bakan Akar, artan risk ve tehditler karşısında ABD’den Patriot, Fransa ve İtalya’dan Samp-T hava savunma sistemlerini almak istediklerini ancak mümkün olmadığını belirtti. Bunun üzerine istenen şartları sağlayan Rusya’dan S-400 sistemlerinin alındığını anımsatan Akar, şöyle devam etti: “S-400 milli bir meseledir. Türkiye bu tercihi ile egemenlik hakkını kullanmıştır. Türkiye’nin son 10 yılda Patriot alımı konusunda fırsatı olmasına rağmen S-400 almayı seçtiği yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. 10 yıl boyunca ABD tarafına sorulan tekliflerimizle ifadelerimiz, teknolojik işbirliği, erken teslimat ve uygun fiyat beklentilerimize gereken cevap alınamamıştır. Problemlerin çözümü için muhataplarımıza yazdığımız mektuba da halen cevap verilmemiştir. ABD’nin tehdit anlamında kaygısını ele almaya defalarca hazır olduğumuzu da belirttik ve ısrarla şunları söyledik; S-400 Savunma Sistemi tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır, Türkiye’ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yoktur. NATO’nun dahil olabileceği ortak çalışma teklifimiz masada, biz görüşmeye hazırız. S-400 meselesi üzerinden F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik duygularına uygun değil. ABD, NATO ve bölge ile güçlü işler yapacağımıza inanıyoruz.”

YUNANİSTAN’LA GERİLİM

Bölgede yaşanan sorunları barışçıl yollarla çözmek istediklerini ifade eden Akar, Yunan F-16’larının Çeşme gemisine yönelik tacizine gerekli yanıt verildiğini belirtti. Akar, “Yunanistan, Türkiye ile problemlerini, Türkiye-Avrupa Birliği veya Türkiye-ABD problemi haline getirmeye çalışıyor. Bu durum ne hukuki ne de ahlaki ve hiç de bir pratik değeri yok. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında suyunda gözümüz yok. Ancak kendi haklarımızdan da asla vazgeçmeyiz” dedi. l AA