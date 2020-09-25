Saadet Parti'li Aydın: Hakimler, savcılar 6 yıl önce neredeydi?

25 Eylül 2020 Cuma, 12:57

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Parti Sözcüsü Birol Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kobani olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ildeki 82 kişinin gözaltına alınmasını değerlendirdi. Aydın, şu görüşlere yer verdi:

"İnatla 'adalete olan güven' sarsılmaya devam ediliyor. 6 yıl sonra ne değişti de, yargılanıp serbest kaldıkları dosyadan dolayı insanları sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alıyorsunuz? İktidar, muhalefeti kendi iç meselelerine meze yapmaktan artık vazgeçmelidir" dedi. Aydın, "Adalet mekanizmasını, gündem değiştirmek ve kamuoyunu meşgul etmek için kullanmanın hiç kimseye faydası yoktur" diyerek "Bir ülkede adalete olan güven ortadan kalktığı taktirde, o ülkede hiçbir iş yolunda gitmez. Bir kez daha uyarıyoruz, bu ülkenin böylesine keyfi ve hoyrat tavırlara değil, adalete olan güveni yeniden tesis edecek adımlara ihtiyacı var. İnsanımıza ve ülkemize yazık oluyor"



