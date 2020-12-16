Saadet Partisi'nden 'asgari ücret' paylaşımı: "Ücret asgari, vergi azami"

Saadet Partisi sosyal medya hesabından asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini belirten bir video paylaşıldı. Videoda asgari ücretle geçimin ne kadar zorlu olduğu hesaplanırken, "Ücret asgari, vergi azami" denildi.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2020 Çarşamba, 21:25
Saadet Partisi'nden 'asgari ücret' paylaşımı:
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Saadet partisi sosyal medya hesabından asgari ücretle geçimin ne kadar zorlu olduğunu vurgulayan bir video paylaştı.

"Bu videoda ihtiyaç ve giderler 'asgari' olarak hesaplanmıştır" ibaresiyle başlayan videoda asgari ücretten alınan vergilerin fazlalığına dikkat çekildi. Bir asgari ücretlinin yılda en az 120 gün sadece vergileri ödemek için çalıştığı belirtildi.

İşte o video:


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