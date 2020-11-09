Saadet Partisi’nden Berat Albayrak’ın istifasına ironik Instagram paylaşımı

09 Kasım 2020 Pazartesi, 21:06

Saadet Partisi'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın istifa haberi üzerine piyasalarda döviz ve altın fiyatlarında düşüş yaşanmasına atıfta bulunularak, “Ekonomideki kötü gidişatı bir nebze de olsa hafifleten ‘istersek doları düşürürüz’ açıklamasının hakkını veren, istifa ettiğini açıklaması ile birlikte döviz ve altın fiyatlarında ciddi düşüşe sebep olan, piyasaya ümit aşılayan Sayın Albayrak’ın fedakarlığını ve gayretini takdirle karşılıyoruz” denildi.

Saadet Partisi’nin Instagram paylaşımının tam metni ise şöyle;

“Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü bakanlık görevine devam edemeyeceğini açıklayan, Eski Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın bu kararını ülke ekonomimiz adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Üzerinden 24 saat geçmesine rağmen hükümet yetkililerinden tek bir satır açıklama yapılamamasını ve medyanın bu konuyu yok saymasını Instagram mecrasına olan ilgisizlikleri olarak yorumluyoruz. Çünkü aksini düşünmek dahi istemiyoruz.

Ekonomideki kötü gidişatı bir nebze de olsa hafifleten ‘istersek doları düşürürüz’ açıklamasının hakkını veren, istifa ettiğini açıklaması ile birlikte döviz ve altın fiyatlarında ciddi düşüşe sebep olan, piyasaya ümit aşılayan Sayın Albayrak’ın fedakarlığını ve gayretini takdirle karşılıyoruz.

Ayrıca Sayın Albayrak’ın bu yeni istifa şekli ile birlikte, Instagram kullanıcılarının siyasetten uzak olan alışveriş ve eğlence dünyalarını da değiştirme yaklaşımını oldukça etkili bulduğumuzu belirtmek isteriz. Reels ekonomi bu olsa gerek!

Allah sonumuzu hayreylesin…

Kalın sağlıcakla! “