Saadet Partisi'nden çarpıcı 'pandemi otel' videosu
Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabından AKP'nin turizm sezonunu açmak için attığı adımları eleştiren bir video paylaştı.
Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabından AKP'nin turizm sezonunu açmak için attığı adımları eleştiren bir video paylaştı.
Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, ''Turiste açık büfe, millete kaynamayan tencere'' notu yazıldı.
Turiste açık büfe, millete kaynamayan tencere!?? #PandemiOtel?? pic.twitter.com/oMjC64NRcB— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) May 9, 2021
Ayrıca video notuna #PandemiOtel etiketi de eklendi.
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den çok konuşulacak yeni açıklama
- Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde Acun Ilıcalı iddiası
- Ankara'da skandal görüntü!
- Soylu: Bir fedakarlık daha bekliyoruz
- Erdoğan'ı üzecek 3 isim belli oldu!
- Süren doldu, daha fazla öttürmezler
- Erdoğan'a 128 dolar tepkisi
- Akşener’den Soylu’ya yanıt
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Videoyu kaldırma talimatı Erdoğan'dan gelmiş