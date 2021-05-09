Saadet Partisi'nden çarpıcı 'pandemi otel' videosu

Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabından AKP'nin turizm sezonunu açmak için attığı adımları eleştiren bir video paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2021 Pazar, 16:57
Saadet Partisi'nden çarpıcı 'pandemi otel' videosu
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Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabından AKP'nin turizm sezonunu açmak için attığı adımları eleştiren bir video paylaştı.

Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, ''Turiste açık büfe, millete kaynamayan tencere'' notu yazıldı.

Ayrıca video notuna #PandemiOtel etiketi de eklendi. 


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