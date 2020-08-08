Saadet Partisi’nden ‘Matrix’ göndermeli ekonomi eleştirisi

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 01:18

Saadet Partisi piyasa hareketliliğinin getirdiği ekonomi tartışmaları üzerine sosyal medya hesaplarında ‘Matrix’ filmi göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Matrix filminde olduğu gibi izleyicilere ‘mavi daire’ olarak sanal ekonomi, ‘kırmızı daire’ olarak üreten ekonomi gösterilerek ‘Tarafını seç, tercihini yap’ denildi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: ÜLKE OLARAK ÖNÜMÜZDE İKİ SEÇENEK VAR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sosyal medya paylaşımında ‘kırmızı daire’ seçimini gözler önüne sererek şu açıklamayı yaptı:

''Ülke olarak önümüzde iki seçenek var; ya bu sanal büyümeye inanarak, kendimizi kandıracağız ya da ülkemizin gerçeklerini görerek, üretime dönük yatırımlara yöneleceğiz''.



