Saadet Partisi’nden ‘Matrix’ göndermeli ekonomi eleştirisi
Saadet Partisi resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda, Matrix göndermesi yapılarak ekonomi tartışmalarına değinildi.
Saadet Partisi piyasa hareketliliğinin getirdiği ekonomi tartışmaları üzerine sosyal medya hesaplarında ‘Matrix’ filmi göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Matrix filminde olduğu gibi izleyicilere ‘mavi daire’ olarak sanal ekonomi, ‘kırmızı daire’ olarak üreten ekonomi gösterilerek ‘Tarafını seç, tercihini yap’ denildi.
KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: ÜLKE OLARAK ÖNÜMÜZDE İKİ SEÇENEK VAR
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sosyal medya paylaşımında ‘kırmızı daire’ seçimini gözler önüne sererek şu açıklamayı yaptı:
''Ülke olarak önümüzde iki seçenek var; ya bu sanal büyümeye inanarak, kendimizi kandıracağız ya da ülkemizin gerçeklerini görerek, üretime dönük yatırımlara yöneleceğiz''.
Ülke olarak önümüzde iki seçenek var; ya bu sanal büyümeye inanarak, kendimizi kandıracağız ya da ülkemizin gerçeklerini görerek, üretime dönük yatırımlara yöneleceğiz. Tercihimiz üreten ekonomi! ?? pic.twitter.com/rcL8HMH3wc— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) August 7, 2020
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