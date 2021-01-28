Sabah'ın sorusu Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüksek faize karşıyım" sözünü hatırlatarak yaptığı eleştiri, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı kızdırdı.
7 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal, ilk 'enflasyon raporu' sunumunu bugün yaptı. Raporda, 2021 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 9,4'te sabit bırakıldı.
Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı'nın "Yüksek faize karşıyım" açıklamalarını hatırlatarak Ağbal'a, "Ben şahsen sizin veya kurumsal olarak Merkez Bankası'nın yüksek faizden ne anladığını, nasıl tanımladığını, hali hazırdaki politika oranlarının yüksek olduğunu düşünüp düşünmediğini merak ediyorum" sorusunu yöneltti.
Müderrisoğlu ayrıca, Merkez Bankası'nın hep risklerden bahsettiği eleştirisinde bulunarak "Merkez Bankamızın, Türkiye ekonomisinin kazanımları ve geleceğe de daha umutlu bakmamıza imkan verecek bazı başlıklardaki tespit ve yaklaşımlarını da daha sonraki raporlarda görebilecek miyiz" sorusunu sordu.
"DEĞERLENDİRMENİZ SON DERECE EKSİK VE YANLIŞ"
Bu soruya uzun bir yanıt veren Ağbal'ın "Para politikasındaki duruşumuza ilişkin değerlendirmelerinizi son derece eksik ve yanlış bulduğumu belirtmek istiyorum" sözleri dikkat çekti.
Ağbal, "Merkez Bankası herhangi bir şekilde politik değerlendirmenin içine giremez. Politik değerlendirmeye ilişkin değerlendirme de yapamaz. Baştan beri ifade ediyoruz, merkez bankası fiyat istikrarı görevini yerine getirmekten sorumlu" dedi.
Ağbal yanıtında ayrıca, "Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu yüzde 5 hedefine varan süreçte sıkı para politikası uygulaması, sizin iddia ettiğiniz gibi ekonomide üretim kaybına, herhangi bir zafiyete neden olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.
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