Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü Nevra Serezli’nin
Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün bu yılki sahibi, usta tiyatrocu Nevra Serezli oldu. Bu yıl ödülün Nevra Serezli’ye verileceği Sabancı Vakfı’nın sosyal medya hesabında yayımlanan bir video ile duyuruldu.
Nevra Serezli, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel bir de tiyatro bildirisi okudu. 27 Mart’ta Sabancı Vakfı sosyal medya hesaplarından yayımlanacak bildiri ise şöyle: “Geride bıraktığımız dönem, canlı performans dünyası için çok zor geçti; birçok sanatçı, teknisyen ve zanaatkâr zaten belirsizliklerle dolu bu meslekte hayatlarını güçlükle idame ettirebildi. Belki de sektörün içinde barındırdığı bu daimi belirsizlik, onları pandemi sürecini daha akılcı ve cesur bir biçimde atlatmaya hazırlamıştı. Hayal güçlerini günün koşullarına uydurarak tabii ki büyük ölçüde internet sayesinde, yenilikçi, keyifli ve dinamik etkileşim yolları buldular bile. İnsanlar dünya üzerinde var oldukları günden beri birbirlerine hikâyeler anlattı. Ve güzelim tiyatro kültürü, biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek. Yazarların, tasarımcıların, dansçıların, ses sanatçılarının, oyuncuların, müzisyenlerin, yönetmenlerin yaratma güdüsü asla bastırılamayacak ve çok yakın bir gelecekte yeni bir enerjiyle, hepimizin paylaştığı bu dünyaya dair yeni bir anlayışla yine meyvelerini verecek.”
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