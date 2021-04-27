Sabiha Gökçen CEO'luğuna vekaleten Berk Albayrak atandı
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi CEO'luğuna vekaleten Teknik Hizmetler Direktörü Berk Albayrak atandı.
Malaysia Airports, Ersel Göral’ın istifasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmesinin CEO’luğu görevine 27 Nisan’dan geçerli olmak üzere Teknik Hizmetler Direktörü Berk Albayrak’ın vekaleten atandığını açıkladı.
Berk Albayrak, CEO’luk görevini Teknik Hizmetler Direktörlüğü göreviyle birlikte yürütecek.
İSG’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Havacılık sektörü COVID-19 pandemisiyle mücadele etmeyi sürdürürken Malaysia Airports Group, işlettiği tüm havalimanlarının güvenliğini, istikrarını ve hayatta kalmasını sağlamaya odaklanıyor. Grup, toparlanmanın faaliyetleri açısından kritik öneme sahip olduğunu görüyor ve İSG’nin bu zor zamanlarda ve ileride işin ve büyümenin sürdürülebilirliği için yeni fikirleri ve fırsatları değerlendirebileceği bir konumda bulunduğuna inanıyor.
BERK ALBAYRAK KİMDİR?
CEO’luk görevini vekaleten yürütecek olan Berk Albayrak, İSG’de 11 yıldır çeşitli kademelerde görev alıyordu. İnşaat mühendisliği eğitimi alan Albayrak’ın önceki iş deneyimleri arasında Limak ve GMR Ortak Girişiminde departman yöneticiliği, DHMİ Türkiye’de inşaat bölümü direktörlüğü ve Baki Şirketler Grubu’nda proje müdür yardımcılığı sayılabilir.
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