Sabiha Gökçen Havalimanı'nda binlerce canlı sülük ele geçirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrollerde yasadışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen binlerce sülük ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin veri analizi sonucu riskli görülen yabancı uyruklu bir yolcu Sabiha Gökçen Havalimanında gözetim altına alındı. Kırgızistan Manas Havalimanına gidecek uçağa yüklenecek valiz önce x-ray cihazından geçirilip daha sonra açılarak arandı.
Valiz içerisindeki nemli bez torbalarda binlerce canlı sülük bulundu.
"Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CITES) başlıklı uluslararası anlaşma gereği izinsiz yurt dışına çıkarılması izne tabi olan ve hakkında herhangi bir belge ibraz edilmeyen yaklaşık 6 kilogram ağırlığındaki sülükler İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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