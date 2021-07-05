Sabiha Gökçen'de rekor günü
Sabiha Gökçen Havalimanı dün iç hat ve dış hat olmak üzere toplam 99 bin 506 yolcuya hizmet verdi. Bu rakam hem pandemi döneminin hem de 2021 yılının en yüksek yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti.
Normalleşme sürecinin başlaması ve aşı çalışmalarının hız kazanması ile birlikte havacılık sektöründe yolcu sayısı da artmaya devam ediyor.
Dün, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yolculuk eden toplam yolcu sayısı 99 bin 506 olarak gerçekleşti.
Bu rakam hem pandemi döneminin hem de 2021 yılının en yüksek yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti.
Aynı gün seyahat eden iç hat yolcu sayısı 63 bin 648, dış hat yolcu sayısı ise 35 bin 858 olurken uçuş sayısı ise 660 oldu.
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