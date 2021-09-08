Sabit Horasan’ın “Bizim Mahalle Anılarım” kitabı çıktı
Gazetemizin Konya temsilciliğini 25 yıl yürüten gazeteci yazar Sabit Horasan, yaşam öyküsünden kesitlerle kaleme aldığı “Bizim Mahalle Anılarım” kitabını yayınladı.
Gazetemizin Konya temsilciliğini 25 yıl yürüten, Konya’nın Sesi, Yeni Meram ve Yeni Konya gazetelerinde çalışan gazeteci yazar Sabit Horasan’ın kaleme aldığı “Bizim Mahalle Anılarım” kitabı çıktı. Sabit Horasan, Konya’da siyasi ve sosyal hayatın yanı sıra Türkiye’de son 60 yılda yaşanan darbeler ve Türkiye’nin yakın siyasi tarihini anılarıyla ve yaşamından kesitlerle okucuyla buluşturuyor.
Yaşam öyküsünü içten bir dille okuyucuyla paylaşan Sabit Horasan’ın kitabında, pastoral ve lirik şiirlerini bulmak da mümkün. Çağdaş ve aydınlık bir Türkiye dileyen Horasan, kitabıyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Umarım, hoş bir seda olur bu kitap gelecek kuşaklar için. Ve bir gün apansız gideceğim. Cumhuriyette kalın. Hoşçakalın... Özgürlükler, sevgiler, dostluklar, mutluluklar, çağdaş, aydınlık, bir Türkiye sizinle olsun.”
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