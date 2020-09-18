Safranbolu Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtacak

18 Eylül 2020 Cuma, 17:44

Köse, "Hiçbir çocuğumuzun maddi sıkıntılarından dolayı eğitimden uzak kalmasını istemiyoruz. Eğitimde Fırsat eşitliği kampanyamız ile durum tespiti yapılan öğrencilerimizin en kısa zamanda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Gerekli görüşmeler yapılarak İnternet erişiminde de kolaylık sağlayacağız" dedi.

Safranbolu Belediyesi, Covid-19 salgın önlemleri kapsamında hayata geçirilen Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenimini evden devam ettirmek durumunda olan ancak bilgisayara sahip olamadığı için derslerini takip edemeyen öğrencilere tablet yardımı yapılacağına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde verilen dersleri takip edemeyen öğrencilerin başvurularının Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından alınacağı ve tespit ve işlemlerin ardından tabletlerin çocuklara ulaştırılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Köse, "Bu sıkıntılı süreçte hepimiz birçok zorluk ile mücadele etmek durumda kalıyoruz. Maalesef çocuklarımız da bu süreçten ziyadesiyle etkileniyorlar. Gelecek aylarda halkımızın da desteğiyle bu kampanyamız büyüyecektir. Hiçbir çocuğumuzun maddi sıkıntılarından dolayı eğitimden uzak kalmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.