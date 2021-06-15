Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Yerinde aşı uygulaması başladı

15 Haziran 2021 Salı, 14:47

Sağlık Bakanı Koca, aşılama çalışmalarında yeni bir uygulamaya başlanacağını "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" ifadeleriyle duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

Buna göre yerinde aşı uygulamasıyla organiza sanayi bölgelerinde mobil ekipler tarafından vatandaşlar aşılanacak. Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin.