Kılıçdaroğlu'ndan zor 'Veyis Ateş' soruları: Ankara’da kimin için istendi bu para?

15 Haziran 2021 Salı, 10:29

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Veyis Ateş'in SBK Holdin'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediğine dair iddiaları değerlendirdi. Savcılara seslenen Kılıçdaroğlu, "Ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"HER GÜN YENİ BİR SKANDAL"



Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal. Lağım. Sevgili Halkım bunları önlemek için 4 yıl önce #AdaletYürüyüşü’ne çıkmıştım. Bu borsacılar şehit kanlarını satmasınlar diye, birileri milyonlarca euro götürürken halkımız aç kalmasın diye.

"ANKARA’DA KİMİN İÇİN İSTENDİ BU PARA"



Ankara’daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. Ankara’da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum. Savcılar ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız? Harekete geçin, kimin için istendi bu para, öğrenin.



"10 MİLYON EURO İSTEDİĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ"



Her şeyin borsasını kurduklarını duyuyorduk. FETÖ borsası ile ne kadar kodaman FETÖ'cü varsa serbest bıraktılar, 15 Temmuz Şehitlerini sattılar. Şimdi de bir gazetecinin bir iş adamından 10 milyon euro istediğine şahit oluyoruz. Niçin? Hukuki kovuşturmayı önlemek için.

