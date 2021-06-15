"Sezgin Baran Korkmaz, Brunson için eski CIA Başkanı’nı Türkiye’ye getirdi"

15 Haziran 2021 Salı, 12:27

Gazeteci Veyis Ateş'in, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği iddiası gündemin üst sıralarında tartışılmaya devam edilirken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

RS FM’de yayınlanan ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’nın program editörü Uğur Koçbaş, ABD’de karıştığı yarım milyar dolarlık dolandırıcılık yaptığı belirtilen SBK Holding'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili detayları ilk kez dile getirdi.

Sputnik’in aktardığı detaylar şöyle…

OCCRP araştırmasına göre, Sezgin Baran Korkmaz’ın 2016’da FETÖ’den tutuklanıp, 2018’de serbest bırakılan Rahip’le ilgili ilginç temasları: Brunson’ın serbest kalması için Trump’ın seçim öncesinde bağış kampanyasında destek veren iş adamlarından Tommy Hicks Jr. ve eski CIA Başkanı James Woolsey’nin Eylül 2018’de Türkiye ziyareti sırasında SBK uçağını, aracını kullandığı ve Korkmaz tarafından ağırlandığı ortaya çıktı.

Bu ziyareti organize eden isim CIA Başkanı Woolsey’in lobi şirketi ola Nancy Miller. İzmir ve İstanbul’da gerçekleşen bir haftalık ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediler ama başarılı olamadılar. Fakat sürekli Ankara ile bir telefon trafiği içinde oldukları anlaşılıyor.

SBK JETİYLE GETİRDİ

İzmir’e inen SBK Holding yazılı özel jetten inen Hicks’in fotoğrafı haberde yer alıyor. Onlara James McCurry adında bir rahip de eşlik ediyordu. Ancak işin ilginç tarafı bu Türkiye ziyaretinden birkaç hafta önce Korkmaz’ın ABD’de yarım milyar dolarlık yolsuzluğa karıştığı Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’e operasyon düzenlenmesi. Hatta bu yolculuğun yapıldığı SBK jeti bile oradan elde edilen haksız gelirle alınmıştı.

10 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Eski CIA Başkanı, “Bu seyahati Brunson’ın serbest kalmasının ABD’de yaratacağı olumlu etkiyi anlatmak için eşim, Korkmaz ile organize etmişti” dedi. Eşi ölümcül kanser hastasıydı ve katılamadığı geziden sonra da hayatını kaybetti. İddiaya göre Korkmaz, çifti yıllardır tanıyordu.

20 Eylül 2016’da Korkmaz, Nancy Miller ve Woolsey ile seçim kampanyasının son aylarında New York Peninsula Hotel’de bir araya geldi. Bu görüşmede 10 milyon dolarlık bir lobi faaliyeti için çiftle anlaşmaya varıldı. Bu görüşmede Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı’yken istifa etmek zorunda kalan Michael Flynn davasında adı geçen Türk işadamı Ekim Alptekin de yer almıştı. Hatta bir gün önce Flynn ve Alptekin, Gülen’in nasıl ABD’den kaçırılıp Türkiye’ye getirilebileceğini dahi konuşmuşlardı.

BRUNSON KİTABINDA ANLATTI

İzmir ziyareti sırasında Woolsey ve Korkmaz uçakta beklediler. Korkmaz’ın avukatı Hicks ve rahibi Brunson’a götürdü. Brunson’ın kitabında da bu ziyaret “bir işadamı ve bir rahip gelmişti” diye anlatılıyor. İş adamının kendisine cep telefonundan çok üst düzey isimlerle fotoğraflar gösterdiğini ve serbest bırakılması için çalıştıklarını söylediğini aktarıyor.

SERBEST KALDIĞINDA ORADAYDI

Hatta Brunson’ın kitabına göre Hicks, “Yarın Erdoğan’la görüşeceğiz. Biz ABD’li ve Türk işadamlarının oluşturduğu özel bir inisiyatifiz” demişti. Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, “Korkmaz bana gelip rahip serbest bırakıldığına katkısı olanlar arasında kendisinin de bulunduğunu söylememi istedi. Ben reddettim” dedi. Ama ona rağmen kameralar önünde açıklama yaparken arka planda Korkmaz’ın olduğu görüldü. Yani Brunson serbest kalırken Korkmaz da oradaydı."