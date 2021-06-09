Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek pazartesi 40 yaş üzeri aşı programına dahil edilecek

09 Haziran 2021 Çarşamba, 19:10

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Kabine Toplantısı öncesi toplandı. Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, Perşembe günü toplanacak kabine öncesinde 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşmenin ikinci adımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının sona ermesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Artık sizlere hangi kısıtlamaların uygulanacağı, hangi tedbirlerin alınacağı telkinleri için değil, normalleşmeyi daha hızlı ve güvenli nasıl sağlayacağımız ile ilgili bilgiler vermek için huzurlarınıza çıkıyorum."

"Uzunca bir süreden beri hayatın her alanını kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz aşı programı ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir. Bu zor günler artık geride kalıyor. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

"Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, çekinmeden tokalaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil bizim belirleyeceğimiz günlerin arifesindeyiz."

'GELECEK PAZARTESİ 40 YAŞ ÜSTÜ AŞI PROGRAMINA DAHİL OLACAK'

"Güvenle eski günlerimize dönmek için üç önemli konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibariyle 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak."

"İkincisi, aşılama ile toplumsal bağışıklığı elde edene kadar kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim. Aşı olan vatandaşlarımız da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymalı. Unutmayalım, aşının bizi koruması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor."

'TÜRK AŞISI SON AŞAMAYA GELDİ'

"Üçüncüsü ise, salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunun için şimdiye kadar dışarıdan tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi çok sayıda aşı geliştirme projemiz devam ediyor ve birinde son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan Faz III insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız."

"Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşarak yol haritamızı kesinleştirmiş olacağız. Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşımızın hangi usullerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz."

'UMARIM ARTIK SAĞLIK BAKANINI DAHA AZ GÖRECEKSİNİZ'

"Umarım artık Sağlık Bakanını daha az görecek sesini daha az duyacaksınız. Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulduğu açıklaması olacağını görüyor ve o günü iple çekiyorum. Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye güçlü bir devlettir. Bu güce güvenin."