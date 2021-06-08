Fahrettin Koca duyurdu: Aşı programına bir grup daha dahil edildi
Sağlık Bakanı Koca, "Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler" açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini açıklayarak, ''Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler'' dedi.
Aşılama planı kapsamında, öncelikli meslek grupları arasına müzisyenler ve set çalışanları da eklendi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.
Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021
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