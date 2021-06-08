Fahrettin Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin okullar açılmadan aşılanmaya başlayacak olmasını duyurmasının ardından 'öğrencilerin aşılanmaması' üzerinden gelen eleştiriye " 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak " yanıtını verdi.

Prof. Dr. Cem Say, Sağlık Bakanı Koca'nın, aşıda öncelikler, grupları duyurduğu paylaşımın altına 'Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar' yorumunu yapmıştı.

Bakan Koca da "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" yanıtını verdi.