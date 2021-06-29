Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Tren ve otobüs garlarında aşı yapılmaya başlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tren ve otobüs garlarında oluşturulan merkezlerde koronavirüs aşısı hizmetinin başladığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla tren ve otobüs garlarında da aşılama uygulamasının oluşturulan merkezlerde başladığını duyurdu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli"
Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2021
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