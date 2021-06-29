Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Tren ve otobüs garlarında aşı yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tren ve otobüs garlarında oluşturulan merkezlerde koronavirüs aşısı hizmetinin başladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2021 Salı, 14:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Tren ve otobüs garlarında aşı yapılmaya başlandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla tren ve otobüs garlarında da aşılama uygulamasının oluşturulan merkezlerde başladığını duyurdu. 

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti  başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli"


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