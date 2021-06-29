Plansız aşılama hekimler istifaya zorluyor

29 Haziran 2021 Salı, 09:34

Türkiye’de son günlerde artan koronavirüs aşısı Aile Sağlık Merkezlerinde yoğunluğa neden olurken Sağlık Bakanlığı’nın günde 18 aşılama yapması gereken hekime 30 aşı yapması için randevu açması tartışma konusu oldu. Kalabalıkların olduğu aile merkezlerinde uzun kuyruklar olurken aile hekimleri de zor durumda kaldı. Günlük bakması gereken bebek, hamile ve kanser hastaları tedavilerinde aksama yaşandı.

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerinin kendi şifreleri ile girdiği MHRS’ye müdahale ettiğini belirten Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Kalaycıoğlu, “ Bakanlığın verdiği aşı periyotlarına göre günde 18 hastaya aşı vurabiliyoruz. Biz 18 aşı randevusu açıyoruz ama bir gün sonra bakanlık sisteme müdahale ediyor 30 aşı randevusu açıyor. Günlük bir aile hekiminin yapacağı aşılama iki katına çıkınca bu kez sağlık ocaklarında kuyruklar oluşuyor. Bakmakla yükümlü olduğumuz hastaları aksatıyoruz. Pandemi dönemi hastaneler randevusuz hasta bakmadığı için hastaneden randevu alamayan hastalarda tahlil tetkik muayene işlemleri için ASM'lerde normal polikliniğin üzerine ek yük bindirmiştir. Tüm bu artan işler her gün yaşanan tartışmalar artık aile hekimliğini yapılamaz hale geldi. Çoğu personel tükenmişlik, çaresizlik duygusu içinde istifayı düşünüyor” dedi.

Angarya işlerin onurlarını kırıldığını ifade eden Kalaycıoğlu, “Pandeminin asıl kahramanları sahadaki sağlık çalışanları ölüm riski yüksek Covid-19 döneminde cephede cansiperane çalışmıştır ve çalışmaya devam etmektedir. Ancak artık yetememekte onurları kırılmakta tükenme noktasına gelmekteler. 200 den fazla sağlık çalışanının şehit olduğu pandemi döneminde yapılan işin önemi maalesef yetkililerce hâlâ anlaşılamamaktadır. Bırakın takdir görmeyi, hesapsız kitapsız yapılan bu angarya işlerle onurumuz ve direncimiz kırılmaktadır” diye konuştu.